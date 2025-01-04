Боуз: рассказав об излечении бойца ВСУ, Зеленский сравнил себя с Иисусом Христом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чудесном исцелении военнослужащего и тем самым публично сравнил себя с Иисусом Христом. Ирландский журналист Чей Боуз заявил об этом в соцсети X .

«Коррумпированный диктатор, который закопал миллион украинцев, продал свою страну и запретил демократию, теперь сравнивает себя с Иисусом Христом», — написал он.

Боуз обратил внимание на реакцию его жены, Елены Зеленской. По его мнению, рассказ об излеченном с помощью селфи солдате женщину совсем не впечатлил. Подписчики журналиста обвинили Зеленского в богохульстве, припомнили наркотическую зависимость и заподозрили разлад в президентской семье.

Зеленский рассказал о собственных целительных способностях в одном из последних интервью. Парализованный солдат встал на ноги после того, как сделал селфи с президентом.