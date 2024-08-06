Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина и Белоусова — Рябков

Рябков: спецслужбы Украины готовили покушение на Путина в День ВМФ в Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Украинские спецслужбы хотели осуществить теракт в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, 28 июля, предположительно, должно было состояться покушение на министра обороны страны Андрея Белоусова и российского лидера Владимира Путина. Однако за несколько дней до этого глава Минобороны РФ позвонил коллеге из США Ллойду Остину, чтобы тот убедил украинскую сторону отказаться от задуманного.

Рябков отметил, что Остин удивился таким известиям и даже недостаточно серьезно их воспринял, однако после разговора с Белоусовым все равно связался с Украиной и потребовал не совершать покушение.

«Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка», — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность главы государства обеспечивают на должном уровне. Он отметил, что она не зависит от случаев покушений на западных политиков.

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