Спецпосланник Трампа Келлог отложил визит на Украину

Специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Об этом сообщили источники агентства Reuters .

Изначально отставной генерал-лейтенант собирался на Украину для встречи с местным руководством в начале января. Команда Келлога организовывала встречи с официальными лицами в других столицах Европы, в том числе в Риме и Париже.

Визит в Киев отложили, причина не уточнялась.

Анонсированная поездка представителя Трампа встревожила украинское руководство, которое столкнулось с неопределенностью на фоне тяжелой ситуации на поле боя. Келлог раскритиковал Россию и Украину за эскалацию конфликта.