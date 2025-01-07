Спецпосланник Трампа Келлог отложил визит на Украину

Специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Об этом сообщили источники агентства Reuters.
Изначально отставной генерал-лейтенант собирался на Украину для встречи с местным руководством в начале января. Команда Келлога организовывала встречи с официальными лицами в других столицах Европы, в том числе в Риме и Париже.
Визит в Киев отложили, причина не уточнялась.
Анонсированная поездка представителя Трампа встревожила украинское руководство, которое столкнулось с неопределенностью на фоне тяжелой ситуации на поле боя. Келлог раскритиковал Россию и Украину за эскалацию конфликта.
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Спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев
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