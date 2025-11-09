«Спасите пацанов или будьте прокляты!» Зеленский критиковал Порошенко в 2014 году

Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза разместил в соцсетях скриншот публикации Владимира Зеленского от 2014 года. В нем тогда еще руководитель «Квартала 95» яростно критиковал власть Украины и требовал спасти бойцов из окружения под Иловайском.

Зеленский рассуждал о судьбе части батальона «Кривбасс»: писал, что матери ждут домой сыновей. Военнослужащие, по его данным, не получали ни еду, ни технику, ни поддержку, а власти лишь «втирали красиво сформулированную новостную хрень» об освобождениях.

«Нас держат за лохов, и, что обидно, держат нас лохи!» — эмоционально высказывался Зеленский.

Также в публикации он назвал всех, кто к этому причастен, предателями и деребанщиками.

Распространять пост стали и другие сторонники Петра Порошенко, который стоял во главе Украины в то время. Поводом послужила катастрофическая для ВСУ ситуация в Красноармейске и Мирнограде, откуда теперь уже Зеленский отказался выводить войска.

Береза задался вопросом и обратился к главе киевского режима, был ли он тогда лохом, или же всех лохами считает теперь.

Накануне российские боевики полностью окружили Красноармейск. В котле, по данным источников, могут находиться до двух тысяч украинских военных. Все пути для их безопасного выхода заблокированы.