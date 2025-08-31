Советский композитор Жанна Колодуб умерла в возрасте 95 лет

Композитор Жанна Колодуб умерла на Украине на 96-м году жизни

Народная артистка Украины композитор Жанна Колодуб умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.

«Выдающийся украинский композитор народная артистка, профессор Жанна Ефимовна Колодуб отошла в вечность на 96-м году жизни», — отметили в академии.

В пресс-службе добавили, что на протяжении многих десятилетий Колодуб передавала новым поколениям музыкантов в академии вдохновение, знания и любовь к искусству. В НМАУ имени П. И. Чайковского заявили о неоценимом следе Колодуб в музыкальном образовании и культуре.

В 1997 году Колодуб получила звание профессора музыкальной академии, ее первым сочинением стал «Ноктюрн» для арфы и флейты в 1964 году.

Ранее стало известно о смерти кинематографиста и режиссера Игоря Николаева в Москве на 82-м году жизни.