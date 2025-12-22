Советников Ермака уволили из офиса президента Украины

Советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко освободили от должности. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на администрацию главы государства.

По данным администрации, увольнение Лещенко связано с отставкой руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. После ухода главы офиса были прекращены полномочия всех его помощников и советников — как штатных, так и внештатных, в соответствии с установленной практикой.

Имена уволенных официально не раскрывались. Отмечается, что должность советника главы офиса президента не закреплена в нормативных документах и не выделена в положении об офисе президента.

Ермак покинул пост в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Решение о его преемнике пока не принято.

По данным «Украинской правды», Ермака ранее заметили на территории резиденции президента Владимира Зеленского. Издание утверждает, что на прошлой неделе украинский лидер переговорил с ним по телефону.