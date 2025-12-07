Советника командира теробороны Украины Кузьмука уволили за связь с Януковичем

Засветившийся на фото с награждения украинских военных внештатный советник командующего силами территориальной обороны Александр Кузьмук потерял свой пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Журналисты пояснили, что он занимал пост министра обороны во время президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Появление в рядах военных такого человека привело к массовой истерике среди радикальных кругов, которые напомнили, что Кузьмук также занимал пост депутата Верховной рады от «Партии регионов».

К сообщению об увольнению Кузьмука журналисты приложили официальный приказ за подписью командующего силами территориальной обороны Украины Игоря Плахуты.

В конце августа украинские ультраправые радикалы назвали убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия предупреждением действующим политикам. Погибшего после нападения киллера политика они назвали предателем и осквернителем украинской нации.