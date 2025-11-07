«Никто не прятался». Водитель Джоли рассказал об освобождении из ТЦК
Водитель Анджелины Джоли сообщил, что его освободили из военкомата
Водитель из кортежа актрисы Анджелины Джоли вышел на связь после задержания сотрудниками ТЦК в Николаевской области. Тренер по боевому самбо Дмитрий Пищиков рассказал в соцсетях, что его освободили и с ним все в порядке.
По словам водителя, «никто ни от кого не убегал, никто не прятался». Также он пообещал позже более подробно рассказать о произошедшем, поблагодарив всех неравнодушных за беспокойство.
О задержании сопровождавшего Джоли водителя стало известно 5 ноября. Военкомы остановили машину с голливудской звездой на блокпосте в Пивденоукраинске и забрали Пищикова для проверки документов. Актриса посетила отделение с требованием его отпустить.
Также команда Анджелины Джоли пыталась вызволить водителя из ТЦК и позвонила в офис президента Украины Владимира Зеленского. Однако это не повлияло на ситуацию.