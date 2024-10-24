Сотрудники военкоматов на Украине перекрыли трассу

Патрули из военкоматов перекрыли трассу между областными центрами Винница и Хмельницкий на Украине. Военнослужащие проверяют документы у мужчин призывного возраста, сообщило издание «Страна.ua» .

«Работники ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки учетных документов», — рассказал один из водителей.

С самого утра в Хмельницком дежурят усиленные патрули, они также проверяют документы у мужчин.

В мае на Украине вступил в силу законопроект об усилении мобилизации. Документ обязал всех военнообязанных граждан обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления в законную силу. Для этого необходимо зарегистрироваться в «Электронном кабинете призывника» или прийти в ТЦК лично.

Повестку считают врученной, даже если призывник не получил ее на руки: датой ее «вручения» устанавливают число, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения.

Ранее стало известно, что украинские банки по запросам ТЦК начали блокировать счета уклонистов от мобилизации.