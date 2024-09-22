Сотрудники военкомата похитили двух священников в Закарпатье

Работники военкомата в Закарпатье похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Происшествие случилось после литургии. Сотрудники военкомата скрутили и затолкали в машину отца Степана из Одесской епархии и отца Василия из Хустской епархии.
Дмитрук отметил, что они применили силу к священникам и отобрали у них телефоны.
Ранее жительницы Одессы перекрыли дорогу у ворот местного военкомата, где мужчин против воли удерживали в одном из автобусов. По данным журналистов, их хотели отправить на передовую без прохождения военно-врачебной комиссии.
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