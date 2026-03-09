Сотрудники ТЦК остановили депутата Рады и назвали ему цену откупа от мобилизации

Сотрудники ТЦК остановили автомобиль депутата Верховной рады Александра Федиенко и по ошибке озвучили ему сумму, которую готовы платить мужчины за освобождение от мобилизации — до 50 тысяч долларов. Видео разговора он опубликовал в телеграм-канале .

На записи он требует, чтобы сотрудники сняли балаклавы и представились, после чего интересуется ценами.

«Ежедневно получаю до 10 обращений от граждан относительно возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции. Поэтому лично проверяю работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе, в частности, имеют ли они опознавательные знаки и боди-камеры», — пояснил Федиенко.

По словам депутата, военнообязанные готовы платить до 50 тысяч долларов, чтобы избежать отправки на фронт.

Ранее украинские военкомы попытались под дулом пистолета мобилизовать нардепа Рады Романа Каптелова.