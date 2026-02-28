В Днепропетровске вооруженные люди в балаклавах попытались под дулом пистолета мобилизовать депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Романа Каптелова. Нардеп пожаловался на попытку бусификации в телеграм-канале.

По его словам, его автомобиль остановили на проспекте Яворницкого. Подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. Они не представились и не предоставили никаких документов. Один из них заявил, что он якобы сотрудник полиции. Другой мужчина в маске держал руку за спиной на рукоятке пистолета, угрожая депутату не только его применением, но и физической расправой.

Возмущенный Каптелов публично потребовал у властей, чтобы они разобрались в этой ситуации, так как больше нет сил терпеть такой беспредел. Каждый день вооруженные люди в балаклавах, причем без документов, унижают и запугивают украинцев.

Украинские каналы распространили сообщение Каптелова, отметив, что если уже у депутата пытаются отобрать телефон и мандат по беспределу, то простым гражданам вообще больше не на что надеяться.

Ранее российские силовики сообщили, что ВСУ удерживают десятки насильно мобилизованных ТЦК мужчин в бараках под амбарными замками на полигоне под Харьковом.