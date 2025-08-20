«Одной прострелили лицо»: сотрудники ТЦК начали палить по украинкам, защищавшим инвалида
Сотрудники ТЦК (военкомат на Украине) в селе Новые Червища Волынской области начали стрелять по женщинам, которые пытались заступиться за инвалида во время насильственной мобилизации. Об этом сообщил телеканал «Аверс».
«На Волыни [сотрудник ТЦК] стрелял в женщин: одной прострелили лицо», — заявили журналисты.
Военкомы прибыли в село, чтобы мобилизовать мужскую часть населения. Один из местных жителей, парень с инвалидностью, проехал мимо патруля на велосипеде. В итоге юношу схватили.
Местные жительницы стали заступаться за него, начался конфликт, женщины кидали камни в машины ТЦК. В ответ на это сотрудники открыли стрельбу по ним. В итоге одну ранили в щеку.
Ранее сотрудники ТЦК похитили двух священников УПЦ на Украине. Их несколько дней подряд возили по разным полигонам.