Сотрудники ТЦК (военкомат на Украине) в селе Новые Червища Волынской области начали стрелять по женщинам, которые пытались заступиться за инвалида во время насильственной мобилизации. Об этом сообщил телеканал «Аверс».

«На Волыни [сотрудник ТЦК] стрелял в женщин: одной прострелили лицо», — заявили журналисты.

Военкомы прибыли в село, чтобы мобилизовать мужскую часть населения. Один из местных жителей, парень с инвалидностью, проехал мимо патруля на велосипеде. В итоге юношу схватили.

Местные жительницы стали заступаться за него, начался конфликт, женщины кидали камни в машины ТЦК. В ответ на это сотрудники открыли стрельбу по ним. В итоге одну ранили в щеку.

Ранее сотрудники ТЦК похитили двух священников УПЦ на Украине. Их несколько дней подряд возили по разным полигонам.