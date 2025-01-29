В Одессе военкомы забрали полуслепого украинца во время прогулки с собакой

В Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, отправив его штурмовиком «в учебку». Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мать парня рассказала, что у ее сына очень плохое зрение. Мужчина наблюдается в клинике Филатова и практически не видит на один глаз.

По ее словам, сына забрали, когда он гулял с собакой, сначала отвезли в Суворовский ТЦК, а оттуда уже в областной. Она приехала в военкомат, но там потребовали восемь тысяч долларов (около 784 тысяч рублей) за то, чтобы отпустить парня.

«Позже оказалось, что сын уже мобилизован и отправлен штурмовиком в 91-ю бригаду, в учебку под Житомир», — уточнило издание.

Мать парня также рассказала, что вместе с ее сыном туда направили повара одного из кафе, двух парней в возрасте 22 и 24 года, а также людей с открытой формой туберкулеза.

Ранее в Одессе военкомы жестоко избили сына украинской писательницы Виктории Колтуновой, которая выступала против русских еще в 2008 году.