Сотрудники ТЦК избили дверью врача во время мобилизации в Одессе

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), являющегося на Украине аналогом военкомата, избили приехавшего в Одессу медика во время мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«В Одессе сотрудники ТЦК избили врача, приехавшего из Харькова», — указали журналисты.

По предварительной информации, мужчину затащили в микроавтобус и неоднократно ударили дверью по голове. Он получил тяжелые травмы и оказался в реанимации.

Ранее стало известно, что охранник ТЦК в Киеве до смерти забил мобилизованного солдата, которого не стали брать на фронт. Его арестовали за превышение полномочий.