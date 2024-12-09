Сотрудники одесских территориальных центров комплектования для ловли призывников стали тормозить машины с помощью ежей — раскладных шипов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
По словам одной из местных жительниц, сотрудники ТЦК пытались завербовать одессита, который ехал на авто вместе с пожилой матерью.
Мужчине пришлось остановился из-за пробитого колеса. Его возмущенная мать выбежала на проезжую часть и перекрыла дорогу.
Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя не исключил, что украинские власти на фоне неудач ВСУ в скором времени начнут мобилизовывать детей.
Он призвал украинцев не дать президенту Владимиру Зеленскому пожертвовать жизнями молодых людей ради своих целей.
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