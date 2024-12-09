«Страна.ua»: в Одессе сотрудники ТЦК стали бросать шипы на дороги

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования для ловли призывников стали тормозить машины с помощью ежей — раскладных шипов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По словам одной из местных жительниц, сотрудники ТЦК пытались завербовать одессита, который ехал на авто вместе с пожилой матерью.

Мужчине пришлось остановился из-за пробитого колеса. Его возмущенная мать выбежала на проезжую часть и перекрыла дорогу.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя не исключил, что украинские власти на фоне неудач ВСУ в скором времени начнут мобилизовывать детей.

Он призвал украинцев не дать президенту Владимиру Зеленскому пожертвовать жизнями молодых людей ради своих целей.