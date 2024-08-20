Сотрудника научной организации задержали в Москве по делу о госизмене

В Москве задержали сотрудника одной из научных организаций по подозрению в государственной измене и неправомерном воздействии на инфраструктуру. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным следствия, задержанный по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал информацию о передвижении военной техники. Кроме того, он переводил средства, в том числе криптовалюту, в поддержку украинской армии.

Спецслужба опубликовала кадры, из которых можно сделать вывод, что задержание произошло несколько месяцев назад, поскольку на улице лежит снег. При обыске у мужчины нашли многочисленную украинскую символику.

Его арестовали. Расследование продолжается.

Ранее Московский областной суд приговорил россиянина Михаила Баранова к девяти годам строгого режима за государственную измену, попытку контрабанды и кражу.