Россиянина посадят на девять лет за госизмену и кражу

Мособлсуд приговорил россиянина Баранова к 9 годам тюрьмы за госизмену и кражу

Московский областной суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима россиянина Михаила Баранова за государственную измену, попытку контрабанды и кражу в составе группы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу суда.

«Приговором Мособлсуда Баранову Михаилу Владимировичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», — заявил источник агентства.

Материалы дела находятся в секрете. Так часто происходит, если дело связано с госизменой.

Ранее обвинение в ходе прений в Свердловском областном суде запросило 15 лет колонии для гражданки РФ и США Ксении Карелиной. Женщину обвинили в госизмене. Кроме срока, гособвинитель потребовал назначить ей штраф в размере 500 тысяч рублей.