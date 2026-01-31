Сотрудник житомирского ТЦК выстрелил в прохожих, защитивших мужчину от мобилизации

Стрельбой закончился конфликт жителя Новогуйвинской общины Житомирской области с сотрудником территориального центра комплектования. Об этом сообщил «24 канал» .

По данным журналистов, военком проводил мобилизационные мероприятия и схватил проходившего мимо местного жителя, который дал ему отпор. На помощь гражданскому пришли прохожие. В ходе конфликта военком достал пистолет и выстрелил в толпу.

По данным авторов сообщения, оружие оказалось не боевым, а стартовым. В конфликт вмешались сотрудники полиции, которые разняли участников потасовки. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце прошлой недели координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что сотрудники автосервиса города Измаила Одесской области отбили своего коллегу у военкомов ТЦК.

Он подчеркнул, что рабочий объяснял схватившим его военкомам, что у него есть бронь, но отпускать они его не хотели. Поэтому на помощь механику пришли его коллеги.