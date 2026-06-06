Президент Украины стал одним из самых состоятельных людей в Европе, его состояние оценивается почти в пять миллиардов долларов. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Он отметил, что хорошо знает украинского лидера и его команду.

«Это богатейший человек не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка пяти миллиардов долларов — его личное состояние на сегодня», — подчеркнул крымский политик.

Константинов добавил, что представители окружения Зеленского тоже обладают богатством и прячутся с ним по разным странам.

Ранее президент Владимир Путин рекомендовал украинскому лидеру не бояться выборов. По его словам, Зеленскому нужно не узурпировать власть, а провести голосование и действовать в рамках Основного закона.