Украинские военнослужащие заподозрили новое руководство Минобороны в отмывании денег. Подробности сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Повар и владелец элитного ресторана в Киеве „100 лет тому вперед“ Евгений Клопотенко получил контракт на разработку нового меню для украинских военнослужащих», — отметил собеседник агентства.

По его словам, боевики ВСУ уверены, что высшее командование таким образом просто отмывает деньги.

Евгений Клопотенко известен тем, что в 2015 году победил в кулинарном шоу «МастерШеф». В конце 2024 года Клопотенко засветился в эфире украинского телеканала «1+1», в сюжете ресторатор готовил еду в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Он заявил что выпуск посвятили сакральным блюдам, а авторы передачи «возрождают культуру в самой святыне».