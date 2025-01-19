Сбежавший с британской базы НАТО мобилизованный в ВСУ солдат добрался до России

Принудительно отправленный в украинские войска в рамках мобилизации уроженец Херсонской области сбежал с учебной базы НАТО в Великобритании, чтобы вернуться к матери, живущей на российской территории. О своем побеге он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Мужчина пояснил, что тренировочная база, куда его отправили вместе с другими сослуживцами, находилась в 70 километрах от Манчестера. Окружавший территорию забор заранее обнесли колючей проволокой, но беглеца это препятствие не испугало.

«Заранее запаковал в мешочек, который не пропускает влагу, гражданскую одежду, штаны, куртку. В форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что до города добирался по картам GPS-навигатора. Сначала опасался не преследования военных, а того, что какой-нибудь фермер может его подстрелить.

Когда на базе подняли тревогу и бросились за беглецом в погоню, он укрывался в кустах на обочине. В результате мобилизованный добрался до вокзала Манчестера и домчал до Лондона на электричке, откуда через Турцию прилетел в Москву.

По словам бойца, все это время он держал контакт с матерью.

«Она когда узнала, что меня забрал ТЦК, счастья особо не добавило. Когда убежал, воспряла», — подчеркнул мужчина.

Мобилизованный признался, что выдержал обучение на базе только месяц, а потом решил сбежать, потому что понял, что не может убивать других людей и рисковать собственной жизнью.

В середине декабря стало известно о массовом дезертирстве военных из 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, проходивших обучение во Франции. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, речь идет о тысячах человек, призванных в рамках принудительной мобилизации.