Союзники Украины боятся, что власти утратят контроль над ценными полезными ископаемыми. Об этом сообщило Politico со ссылкой на осведомленного чиновника.

«Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие», — напомнил он.

Если Россия заполучит природные ресурсы, это станет катастрофой для партнеров Украины, написали авторы материала. Сделку США и Украины по полезным ископаемым назвали «моментом», который мог обеспечить безопасность последней.

Французские журналисты ранее заявили, что Зеленского загнали в угол из-за сделки с США по полезным ископаемым. Украинский лидер может предать интересы страны.