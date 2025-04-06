Союзники испугались потери Украиной контроля над ценными ресурсами
Союзники Украины боятся, что власти утратят контроль над ценными полезными ископаемыми. Об этом сообщило Politico со ссылкой на осведомленного чиновника.
«Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие», — напомнил он.
Если Россия заполучит природные ресурсы, это станет катастрофой для партнеров Украины, написали авторы материала. Сделку США и Украины по полезным ископаемым назвали «моментом», который мог обеспечить безопасность последней.
Французские журналисты ранее заявили, что Зеленского загнали в угол из-за сделки с США по полезным ископаемым. Украинский лидер может предать интересы страны.