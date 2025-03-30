«Загнан в угол». Во Франции заявили о невыгодном положении Зеленского

Le Monde: Зеленского загнали в ловушку ресурсной сделкой с США

Президента Украины Владимира Зеленского загнали в угол из-за сделки с США по полезным ископаемым. Об этом сообщило Le Monde.

В материале напомнили, что перед Зеленским стоит сложный выбор. Ему нужно подписать соглашение и тем самым предать интересы страны.

В другом случае глава киевского режима должен отказаться от этого соглашения, но такое решение вызовет гнев президента США Дональда Трампа. Оба варианта грозят серьезными рисками.

«Есть большой шанс навлечь на себя гнев хозяина Белого дома со всеми вытекающими последствиями для Украины», — указали в публикации

Авторы статьи отметили, что Зеленский, несмотря на невыгодное положение, пытается показаться храбрым перед союзниками.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа направила украинским властям проект документа, согласно которому Соединенные Штаты получат контроль над основными экономическими направлениями республики.