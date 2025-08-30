Сегодня 23:32 «Детей — выпустить, взрослых — валить всех». Что происходит на границе Польши и Украины Mash: за 16 часов с Украины сбежали около 9 тысяч человек 0 0 0 Фото: РИА «Новости», Ministry of Defense of Ukraine Украинское общество

Кабмин Украины разрешил покинуть страну всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Премьер и протеже Андрея Ермака Юлия Свириденко объявила об этом 26 августа, а уже через два дня на всех КПП с Польшей скопились огромные очереди. Несмотря на множество видео пробок, власти пытаются отрицать, что парни с легкой руки правительства стали массово сваливать из страны. Правда, как оказалось сегодня, выпускают из республики все равно не всех.

Украинцам от 18 до 22 лет позволили уехать за границу Выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет был запрещен на время военного положения и всеобщей мобилизации — их в республике объявили в феврале 2022 года. В минувший вторник Свириденко сообщила, что правительство все-таки обновило порядок пересечения государственной границы. «Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — говорилось в Telegram-канале премьера.

Там же она уточнила, что разрешение на выезд будет касаться в том числе украинцев, вернувшихся в страну из-за границы. Решение об этом приняли, чтобы «сохранить их связь с родиной».

Ранее Свириденко зарегистрировала в Раде проект об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.

Когда понизят призывной возраст на Украине Минимальный возраст для призыва в ВСУ пока составляет 25 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации введена уголовная ответственность, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Но уклониться от вступления в ряды ВСУ на самом деле не так просто: сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) уже не первый год занимаются силовой мобилизацией: ловят мужчин на улицах, в транспорте, избивают и увозят в микроавтобусах. Видео беспредела, который устраивают людоловы (это широко распространенное обозначение для работников территориальных центров комплектования), полно в местных пабликах. Не редки случаи, когда украинцев отбивают от этих специалистов их жены, подруги и просто неравнодушные женщины.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Источники киевского канала «Легитимный» на фоне всего происходящего не исключают, что уже совсем скоро возраст мобилизации на Украине понизят с 25 до 21-22 года. По их данным, сам Зеленский и его офис используют нарратив, что глава государства якобы удачно провел переговоры с Дональдом Трампом, «не прогнулся и отстоял украинскую позицию», несмотря на беспрецедентное давление. «Поэтому теперь Украине необходимо защитить то, чего добился Зеленский, а для этого нужно укрепить свою оборону и провести всеукраинскую мобилизацию. Этот шаг позволит ВСУ сформировать новые боеспособные бригады» — поясняют собеседники канала.

В офисе президента убеждены, что нельзя терять время и решение о мобилизации важно принимать немедленно. Проект с поэтапным или «молниеносным» понижением призывного возраста до 21 года вообще писали с конца 2024-го, он уже готов, просто подходящего момента не было.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Зеленский разрешил украинцам уезжать И вот вопрос: как Киев собирается улучшать мобилизационный потенциал ВСУ, одновременно выпуская из республики молодых людей до 22 лет. Какую цель тогда на самом деле преследовал Зеленский, позволяя изменить правила выезда с Украины. Варианта может быть два. Первый: Зеленский на самом деле готовится подписать то, о чем договорились на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп. Правда, как он собирается преподносить это местным патриотам, — отдельная тема. Вариант два — отвлечение внимание и ложный след: Киев делает вид, что дает возможность выехать всем кто хочет, а кто не уедет, получается, сам выбирает путь войны. Плюс параллельно идет подготовка к ужесточению мобилизации, считают авторы «Легитимного». В Telegram-канале «Типичная Одесса» вместе с тем призывают не усложнять. «Дорогие мои, все сильно проще. Кость народу кинул, детей выпустил, а взрослых теперь можно валить всех», — убеждены его авторы.

Фото: РИА «Новости»

Меньше чем за сутки сбежали 9 тысяч парней В первый же день вступления в силу разрешения на выезд молодым людям от 18 до 22 лет потенциальные призывники массово повалили из республики. Всего за 16 часов страну покинули (внимание!) около девяти тысяч человек. Близ пунктов пропуска на украинско-польской границе (Шегини, Краковец, Рава-Русская, Ягодин) встали особенно гигантские пробки, загруженными оказались и КПП на границе с Венгрией и Молдавией. Журналисты местных каналов тем временем начали писать, мол, правда, Банковая пустила всех по ложному следу. Уверенности в этом придали призывы МИД к союзникам дать дальнобойные средства поражения и новые «военные пакеты» для ударов по военным объектам России.

Если все идет к миру, вряд ли усиливают пиар на крови и требуют больше оружия. Единственный вариант для чего это делают, это отмазка, что на мирные соглашения идут, так как спонсоры не дают достаточно вооружения. Якобы Запад виноват, а не ЗеЕрмак, которые своей военной стратегией *** весь профит и убили боевой дух армии/народа, который не хочет воевать. Telegram-канал «Легитимный»

Сегодня стало известно, что выпускают из Украины все равно не всех. Парням 18-22 лет, которые находятся в розыске по линии ТЦК, уехать не дадут, объявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. «Пограничники имеют доступ к системе „Обериг“, чтобы проверить, не уклоняются ли от обновления учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске», — сказал Демченко.

Фото: РИА «Новости»

Те, кто в итоге смог выбраться из Украины, перед переходом границы в интервью государственным СМИ уверяли, что переходят кордон «просто проверить», и обязательно вернуться. Но оказавшись в безопасности, они снимали уже честные видео о том, что возвращаться не собираются. В TikTok сейчас полно роликов украинцев, которые теперь ищут информацию, как снять жилье или где купить симку для интернета. И в заключение немного статистики: с 2022-го по 2025 год Украину покинули около миллиона мужчин призывного возраста. В 2025–2026 году ожидается отъезд еще порядка полумиллиона. Всего за три последние три года из республики уехали около семи миллионов человек.