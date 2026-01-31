«Собирал воду с трупов и делал куклы». На Украине раскрыли, какие магические ритуалы проводил Ермак

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак занимался черной магией, регулярно проводил ритуалы с изготовлением кукол и сбором воды с трупов. Об этом в Facebook* рассказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, она услышала, что Ермак занимается черной магией еще в 2019 году. На одном из брифингов Зеленского журналист поинтересовался у него, что за ритуалы тот проводил на кладбище.

Спустя год один из министров сообщил ей, что Ермак занимается магией. Этот человек не стал вдаваться в подробности, но был сильно напуган. Спустя три года ей опять сообщили о магических практиках Ермака, который привозил магов из Грузии, Израиля и одной из латиноамериканских стран.

«В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — написала Мендель.

По ее словам, она, конечно же, понимает, что «в политике одними мозгами не выиграть», но ведь и думать тоже надо. Зато это объяснило, по какой причине офис президента и лично Зеленский системно уничтожает Украинскую православную церковь.

Мендель в заключение обратилась к Ермаку со словами, что Бог сильнее и надо было ему выбрать светлую сторону.

Ранее украинский таролог Мария Тихая призналась, что сотрудничает с СБУ.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.