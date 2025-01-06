Собчак: мат в высказываниях Зеленского характеризуют его как политика

Руководству Украины пора определиться, хочет ли оно, чтобы Россия пошла на мирные переговоры. Вместо этого украинские власти ведут противоречивые разговоры. Такую мысль высказала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак, комментируя интервью президента Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.

Собчак отметила, что Зеленский, отказавшийся говорить по-русски из-за того, что он не уважает «ни руководителя России, ни ее народ», раньше работал в этой стране, снимался в российских фильмах и играл в КВН на русском языке.

«Ну и хочется отметить уровень дипломатии первого лица государства, который говорит [матерное] слово, комментируя дела на международной арене. Это тоже показатель», — написала журналистка.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также невысоко оценила это интервью, назвав его «адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом». Она подчеркнула, что Зеленский вновь проявил свою коррупционную сущность, предлагая избранному президенту США Дональду Трампу покупать американское оружие за счет российских активов.