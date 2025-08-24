Снова за старое. США одобрили продажу Украине дальнобойных ракет на 850 млн долларов
WSJ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки
Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу Украине более трех тысяч дальнобойных ракет. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
По информации источника издания, ракеты увеличенного радиуса атаки (ERAM) в количестве 3350 штук должны поступить в распоряжение ВСУ через шесть недель. Эти ракеты имеют радиус действия от 241 до 450 километров. Однако на их использование потребуется одобрение Пентагона, отметили в издании.
Суммарный объем пакета составил 850 миллионов долларов, большую часть расходов предстоит оплатить европейским кураторам Украины.
США в рамках гарантий безопасности Украине могут использовать БПЛА вместо пилотируемой авиации. В Белом доме обеспокоены по поводу привлечения американских летчиков к выполнению пилотируемых миссий по поддержке Украины с неба.