Снести Зеленского. Киевлянам дали совет вместо выезда из города

Жителям Киева в период сильных морозов лучше не уезжать из города, а пойти против верхушки режима. Об этом в телеграм-канале заявила актриса и общественник Яна Поплавская.

«Правильнее не уезжать, а идти на Майдан, сносить Зеленского и всю его фашистскую хунту. И начинать нормальную жизнь. Энергии хватит, если пускать ее на гражданские цели», — написала она.

В качестве альтернативы Поплавская предложила киевлянам отправиться во Львов и посмотреть на отношение к себе жителей запада страны.

«Быстро завопят, чтобы они выметались обратно домой. Почувствуют — как это, когда тебя гонят со своей земли и преследуют за то, что ты не так говоришь и не так думаешь», — добавила актриса.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее в очередной раз обратился к жителям с призывом покинуть город на время энергетического кризиса на фоне сильных морозов.