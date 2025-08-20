Представитель Залужного Тороп опровергла его подготовку к выборам на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не готовится к участию в президентских выборах на Украине. Об этом сообщила его медиасоветник Оксана Тороп.

В комментарии украинскому изданию «Апостроф» она подчеркнула, что помогает Залужному в медиа, но ни о каком предвыборном штабе речь не идет.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон утверждала, что нынешний украинский посол в Великобритании рассчитывает побороться за пост главы государства. По ее словам, подготовка идет тайно, а Залужный поставил перед собой цель встать в оппозицию к действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В конце июля Служба внешней разведки России сообщала, что бывшего главнокомандующего ВСУ хотят выдвинуть на пост руководителя Украины.