«Сложно назвать позитивным». Кличко заявил, что СВО закончится через два месяца
Мэр Киева Кличко: конфликт на Украине может закончиться через два месяца
Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться через месяц-два. Прогноз мэра Киева опубликовало издание «Страна».
«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными. <…> Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — сказал он во время своего выступления на форуме.
На мероприятии послы ЕС и Канады, народные депутаты, представители политических партий и общественных организаций Украины обсуждали демократическую устойчивость страны.
Кличко также высказал обеспокоенность тем, что выборы, которые пройдут на Украине после окончания боевых действий, превратятся в «борьбу на уничтожение», а в обществе могут начаться беспорядки.
«Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние», — заявил мэр Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса по вопросу урегулирования украинского конфликта.