Воевавшие на Украине наемники из Колумбии обратились к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой спасти их. Видеозапись с просьбой бойцов опубликовал журнал Semana .

Они попросили президента взять за них ответственность и спасти их с Украины, потому что они не хотят больше там работать. Боевик рассказал, что 20 наемников потребовали от командования ВСУ отпустить их со службы, но вместо увольнения их посадили под арест на двое суток. Потом их погрузили в автобус и куда-то повезли. Видео сделано из движущегося автобуса.

«Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — заявил автор видео.

Колумбиец подчеркнул, что украинцы их обманули и не выплатили обещанный гонорар. Мужчина попросил зрителей распространить видео.

Британский наемник, вернувшись с Украины с ампутированной ногой, впал в депрессию и покончил с собой. Нед Харрис участвовал в боях за Артемовск, а также принимал активное участие в «Курской авантюре».