Премьер Фицо подтвердил, что Словакия примкнет к группе «Друзей мира» по Украине

Словакия станет участником группы «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, он уже дал поручения министру иностранных дел для подключения к этой инициативе, сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе „Друзей мира“, которая возникла для поддержки завершения [конфликта] на Украине», — отметил Фицо.

Он добавил, что поручил принять все меры для подключения к этой группе главе словацкого МИД Юраю Бланару. По словам премьер-министра, Запад заблуждается в том, что Украина якобы способна улучшить позиции перед возможными мирными переговорами.

Ранее Фицо появился в эфире российского телеканала и заявил, что готов приехать в Москву на празднование 80-летия Победы. После этого его раскритиковали на родине — бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал главу правительства вероломным хорьком.