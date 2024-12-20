Склад пострадал на Украине из-за работы ПВО

Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению склада в Киеве

Работа системы противовоздушной обороны на Украине привела к повреждению складского помещения в Киеве. Об этом в Telegram-канале сообщила Киевская городская военная администрация.

«В Деснянском районе зафиксировали падение обломков. Предварительно, фасад складского помещения получил незначительные повреждения», — отметили в пресс-службе.

В ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, минувшей ночью объявляли военную тревогу.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром в пятницу. В Черниговской области сирена работала более восьми часов, также угрозу воздушной атаки объявили в Киеве. Режим тревоги спустя минуту распространился на все регионы Украины.

Жители Кривого Рога днем ранее остались без света после взрывов.