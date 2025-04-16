Скандал из-за кулича. Во время визита на Украину принц Гарри получил провокационный подарок

Русская и украинская пасхальные традиции ничем не отличаются, поэтому кулич, который подарили принцу Гарри во время его неофициального визита во Львов, можно назвать русским. Об этом Life.ru сообщил историк Олег Шишкин.

«Разницы нет никакой между двумя куличами, что бы там ни говорили. Можно сказать, что Гарри подарили русский кулич, раз уж на то пошло, потому что по составу и внешнему виду они абсолютно одинаковые», — сказал он.

Шишкин подчеркнул, что никаких отличий между русским и украинским куличом не было последние 300-400 лет, поэтому разница может быть только в том, как называть выпечку.

Скандал из-за подаренного принцу кулича разгорелся в Сети несколько дней назад. Гарри преподнесли кондитерское изделие с белой глазурью, хотя классическая украинская паска украшается косичкой из теста.

О визите сына короля Великобритании Карла III во Львовскую область стало известно 10 апреля. Он посетил госпиталь с военными, пострадавшими при боевых действиях.