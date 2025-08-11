Скандал из-за «харьковского языка» произошел во Львове

Во Львове случился скандал из-за «харьковского языка». Об этом сообщил Telegram-канал «Obozrevatel.ua».

Происшествие случилось на Шевченковской роще. Женщина сделала замечание группе мужчин, вероятно, из Харьковской области. Даме не понравилось, что те говорили на русском. Тогда один из них сказал, что беседует на «харьковском».

В итоге на место вызвали полицейских. Правоохранители составили протокол и провели беседу.

Ранее украинская блогерша Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут избить сверстников, которые общаются на русском языке. Также женщина заявила подписчикам, что считает себя токсичным человеком, плохо реагирует на все российское и гордится этим.

Мандзюк призвала создать «свое токсичное сообщество», где соберутся все «токсики». Поклонники не оценили эту идею и отметили, что разделение детей по языку закончится конфликтом.