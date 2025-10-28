Украинские власти вызвали в суд медиаменеджера Маргариту Симоньян. Об этом глава RT сообщила в своем Telegram-канале .

К посту Симоньян прикрепила повестку. Документ призывает ее явиться в Шевченковский суд Киева. Дата заседания — 30 октября 2025 года.

Такую рассылку Маргарита Симоньян назвала «приливом оптимизма в Киеве». Медиаменеджер заметила, что к 30 октября «не возьмем мы Киев, никак, к сожалению».

«Как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток», — пообещала Симоньян.

Также глава RT порекомендовала украинским властям «пока поэкономить бумагу».

На Украине Симоньян уже дважды обвиняла СБУ. В 2023 году спецслужба выдвинула против нее уголовное обвинение в «посягательстве на территориальную целостность».

Годом позже та же структура заочно обвинила Симоньян в «геноциде». При этом ФСБ России объявила в июле 2023 года, что предотвратила покушение на Маргариту Симоньян — подготавливали его на Украине.