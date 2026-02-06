Симоньян предрекла судьбу Зеленского
Симоньян заявила, что Зеленского ждет пожизненное заключение
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Владимир Зеленский в перспективе может получить пожизненное заключение. Выступая на телеканале «Россия 1», она сказала, что справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации.
«В наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним, у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение», — сказала Симоньян.
В июле она высказала предположение о причинах поведения президента Украины. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что манера действий украинского лидера, который ведет себя «как будто бессмертный», может объясняться употреблением кокаина, ссылаясь на рассказы «знающих людей» о воздействии этого вещества.