Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Владимир Зеленский в перспективе может получить пожизненное заключение. Выступая на телеканале «Россия 1» , она сказала, что справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации.

«В наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним, у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение», — сказала Симоньян.

В июле она высказала предположение о причинах поведения президента Украины. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что манера действий украинского лидера, который ведет себя «как будто бессмертный», может объясняться употреблением кокаина, ссылаясь на рассказы «знающих людей» о воздействии этого вещества.