Силовики сообщили, что добровольцы заключают контракт с ВСУ без права выбора

Украинское руководство организовало набор в ВСУ таким образом, что не сумевшие попасть в нужное подразделение новобранцы уже не могут разорвать контракт. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Рекрутинговые центры размещают в местных СМИ привлекательные предложения о наборе на должности — от сантехников до элитных бойцов спецназначения.

«Но есть один нюанс. Прежде чем попасть в то подразделение, которое приглянулось потенциальному новобранцу, необходимо подписать контракт с ВСУ», — отметил собеседник агентства.

По его словам, после этого доброволец проходит собеседование или испытание на ту специальность, которая ему понравилась. Но есть вероятность того, что мужчина не сможет пройти испытания. Кроме того, и должность может оказаться вдруг занятой.

В этом случае украинец не может расторгнуть контракт. Его автоматически направляют в пехотные подразделения. Любые попытки отказаться от такого перевода расценивают уже как дезертирство со всеми вытекающим последствиями.

Ранее стало известно, что в приграничных населенных пунктах Сумской области массово мобилизуют водителей и врачей.