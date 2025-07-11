«Сигналы высшего уровня». Зеленский заявил о возобновлении помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении военных поставок после получения сигналов от западных партнеров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив прогресс в переговорах с США и странами ЕС.

«Мы получили политические сигналы высшего уровня — хорошие сигналы — включая поддержку от Соединенных Штатов и наших европейских друзей», — написал Зеленский.

По его словам, поставки военной помощи уже восстановлены и теперь ведется работа над увеличением объемов вооружений и развитием собственного производства. В ближайшее время Зеленский ожидает новых договоренностей, а на следующей неделе запланированы переговоры украинских военных с американским генералом Келлогом.

Особое внимание, как отметил Зеленский, уделяется усилению ПВО и защите воздушного пространства. Украина также рассчитывает на новые пакеты помощи от ЕС и ужесточение санкционного давления на Россию.

Ранее перспектива получить от США всего с десяток ракет к зенитным комплексам Patriot разозлила украинских военных.