«Серьезная угроза». Скандал на Украине вызвал панику в Европе

FT: арест Галущенко стал последним эпизодом коррупционного скандала на Украине

Последний эпизод коррупционного скандала и арест экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко серьезно потрясли кабинет президента Владимира Зеленского. Об этом написала газета Financial Times.

«Этот скандал вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Украины, поскольку страна продолжает активно добиваться получения миллиардов долларов западной поддержки для своих военных действий и экономики. <…> Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского, пришедшей к власти с исторически крупным мандатом и обещанием искоренить коррупцию», — отметили в материале.

Авторы статьи напомнили, что Украина пытается вступить в Евросоюз по ускоренной программе.

Бывшего министра Галущенко арестовали после обысков, проведенных в рамках операции «Мидас». Расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины. Экс-чиновника задержали при попытке пересечь границу.