Задержание лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стало частью кампании, которую Владимир Зеленский развернул на Украине для устранения конкурентов. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты», — написал он на платформе MAX.

По мнению Медведева, Зеленский приступил к решительной борьбе с потенциальными соперниками. Он назначил на пост главы Офиса президента Кирилла Буданова, известного своими радикальными действиями и внесенного в российский список террористов и экстремистов.

Кроме того, по инициативе Зеленского и под давлением из Вашингтона против Тимошенко, которую Медведев назвал «дамой с косой», инициировали уголовное дело.

«Сначала принял валета с террористическим прошлым на роль главы офиса. А вчера в ходе нехитрой карточной партии битой оказалась замусоленная карта дамы с косой», — отметил Медведев.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады. В нем стороны обсуждали оплату голосования в парламенте. Тимошенко заявила, что голос на аудиозаписях принадлежит не ей.