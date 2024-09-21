Шольц снова отказался поставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

Шольц: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 километров. Об этом глава немецкого правительства заявил во время общения с гражданами в общине Нидергерсдорф в федеральной земле Бранденбург. Его слова привел ТАСС .

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», — заявил канцлер.

Шольц отметил, что пришло время изучить пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Из-за нерешительности в отношении помощи Украине Шольца прозвали «канцлером вечной войны». На фоне отказа поставлять Taurus политику припомнили колебания в поставках танков Leopard.