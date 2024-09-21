Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 километров. Об этом глава немецкого правительства заявил во время общения с гражданами в общине Нидергерсдорф в федеральной земле Бранденбург. Его слова привел ТАСС.
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», — заявил канцлер.
Шольц отметил, что пришло время изучить пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Из-за нерешительности в отношении помощи Украине Шольца прозвали «канцлером вечной войны». На фоне отказа поставлять Taurus политику припомнили колебания в поставках танков Leopard.
Западные политики призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО
Тысячи жителей Ингушетии встречали тела погибших при стрельбе в Wildberries охранников
Небензя назвал истинную цель взрывов в Ливане
Уже более 5 часов силы ПВО отражают массированную атаку ВСУ над Брянской областью
Шольц снова отказался поставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты
Столтенберг резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте