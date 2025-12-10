Президент США Дональд Трамп начал процесс политического давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, ему дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил. Как известно, если враг не сдается, то его уничтожают», — написал он в статье на сайте «Смотрим.ру».

Медведчук считает, что первый шаг к отстранению украинского лидера был сделан, когда Трамп призвал к проведению выборов на Украине. Американский президент также открыто заявил, что Зеленскому следует признать поражение в конфликте. По его словам, процесс политического ослабления Зеленского уже запущен.

Накануне Financial Times сообщила, что американские представители дали президенту Украины несколько дней на принятие решения по мирному соглашению.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может потерять Одессу, если ее руководство откажется от территориальных уступок и не заключит мирное соглашение. По его словам, президент США Дональд Трамп считает Владимира Зеленского аферистом, который не имеет шансов на успех.