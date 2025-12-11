Евросоюз может навязать Украине выгодного для нее кандидата в президенты — главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он уточнил, что европейские политики хотят продолжить конфликт на Украине, поэтому могут навязать избирателям свое мнение. По его словам, в ЕС и Великобритании сделали ставку на Залужного. По этой причине в его пиар влили большие деньги, уточнил Меркурис.

Он напомнил, что Запад направил Украине миллиарды долларов, на это не помогло стране из-за действий президента Владимира Зеленского.

«Я думаю, чтобы заставить людей сплотиться и берется такая фигура, как Залужный», — добавил эксперт.

Ранее Зеленский призвал Верховную раду разработать законы о выборах во время военного положения. В вечернем обращении глава государства уточнил, что поговорил с парламентариями на тему требований США. Он подчеркнул, что Украине необходимо дать законные ответы на каждый вопрос от Белого дома.