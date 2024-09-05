Шестерых россиян в США обвинили в кибератаках против Украины

Минюст США обвинил 6 россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО

Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны Североатлантического альянса. Об этом сообщили на сайте министерства.

По данным американских властей, пятеро из задержанных являются якобы офицерами российской разведки, шестой — сообщник. Подозреваемые участвовали в хакерских атаках на украинскую критическую инфраструктуру. В министерстве предположили, что эти же «россияне» атаковали правительственную систему стран НАТО.

«Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты для пресечения подобного рода вредоносной кибердеятельности и привлечения виновных к ответственности», — заявили в Минюсте США.

Ранее на 9 Мая российские хакеры взломали украинские сайты лицеев и вузов, разместили там поздравление с Днем Победы и цитату президента Владимира Путина о братстве народов. Надпись отобразилась на более чем 100 сайтах по всей стране.