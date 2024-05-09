Российские хакеры разместили цитату Путина на сайтах Украины | 360°

Мир 09 мая 2024, 02:10 Российские хакеры разместили цитату Путина на сайтах Украины Хакеры из РФ вставили на 100 сайтов Украины цитату Путина и поздравление с 9 Мая Freepik

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Российские хакеры взломали сайты украинских вузов, лицеев и других учебных заведений, разместив там поздравление с Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве народов. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников хакерской группы «Килобайт V».

«Сегодня российские хакеры поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — сказал он.

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Поздравление отобразилось на более чем 100 сайтах по всей Украине. По словам хакеров, в работе ресурсов сбоев не наблюдалось.

На главных страницах сайтов опубликовали фотоколлаж с сокращенной цитатой Путина. Главная мысль ее была в том, что «украинский народ — братский народ. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

В поздравлении с Днем Победы хакеры донесли мысль об общей истории России и Украины. Также украинских военнослужащих призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», чтобы связаться с ВС России и договориться о том, как сдаться в плен.

Ранее стало известно о взломе эфира украинского телеканала «Прямой». Хакеры запустили на бегущей строке лозунги на русском языке.