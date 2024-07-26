Шахты на Украине приостановили работу из-за повреждения энергоблоков

Депутат Рады Кучеренко: добычу угля заморозили из-за поврежденных энергоблоков

Andrey Arkusha
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Угольные шахты на Украине приостановили работу из-за повреждений энергоблоков. Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил депутат и член комитета в Верховной раде по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его <…>, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки разрушены, а на экспорт наш уголь не идет», — сообщил депутат.

На складах достаточное количество угля, и это «большая проблема», так как это сырье не может долго храниться. Из-за простоя страдают шахтеры и предприятия, отметил Кучеренко.

Экономика Украины оказалась на грани коллапса из-за российских ударов, сообщили немецкие СМИ. К зиме степень разрушения украинской инфраструктуры, производящей энергетику, может достичь 90%.

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