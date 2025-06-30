На Украине вынесли заочный приговор блогеру Гоблину
Российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, заочно приговорили к тюремному заключению на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Суд заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера-пропагандиста Дмитрия Пучкова», — рассказали журналисты.
Заочный приговор огласили в Винницком городском суде. Блогера признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий.
С 2023 года Гоблин находится под санкциями Службы национальной безопасности и обороны и Министерства культуры Украины.
Ранее в интервью 360.ru Дмитрий Пучков дал совет по общению с молодежью. Он заявил, что такие отношения должны выстраиваться на инстинктивном уровне, как у животных.
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