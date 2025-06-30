На Украине вынесли заочный приговор блогеру Гоблину

Российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, заочно приговорили к тюремному заключению на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Суд заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера-пропагандиста Дмитрия Пучкова», — рассказали журналисты.

Заочный приговор огласили в Винницком городском суде. Блогера признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий.

С 2023 года Гоблин находится под санкциями Службы национальной безопасности и обороны и Министерства культуры Украины.

Ранее в интервью 360.ru Дмитрий Пучков дал совет по общению с молодежью. Он заявил, что такие отношения должны выстраиваться на инстинктивном уровне, как у животных.