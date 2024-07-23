СГБ Грузии опросила наемников ВСУ по делу о теракте против Иванишвили

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Служба государственной безопасности Грузии опросила грузинских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, по делу о подготовке теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

«Оказывается, в Грузии планировался террористический акт, благодаря которому должен был произойти переворот», — процитировало агентство адвоката Михаила Рамишвили.

Один из опрошенных наемников — Гела Кахабришвили — в качестве цели теракта указал высокопоставленных политиков из «Грузинской мечты», в первую очередь Иванишвили. Эту информацию подтвердил и адвокат.

В начале июля российская Служба внешней разведки сообщила, что США при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили могут готовить в стране государственный переворот и обвинить «Грузинскую мечту» в политической несамостоятельности.

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